شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فرنسي: وصول «لوبان» للسلطة يعني الحرب الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، فرضية وصول زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف ماريان لوبان، إلى السلطة تعني «زرع التفرقة والحرب الأهلية بفرنسا»، ووصفها بأنها «أخطر شخص على البلد».

وقال الوزير دارمانان: «إن حديث لوبان عن «صفر هجرة»، ليس ممكنا تقنيا، ولا مرغوبا فيه لمستقبل الأمة»، وذلك في حوار له مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش»، نُشر أمس الأحد.

ويضيف وزير الداخلية الفرنسي: إن لوبان عندما تقول «إنها ستجبر القضاة على اتخاذ عقوبات جنائية إلزامية»، فهذا ليس ممكنا دستوريا، وسيكون ذلك بمثابة إنهاء لمبدأ أساسي وهو فصل السلطات.

وقال: «إذا تقلدت السيدة لوبان المسؤوليات، فسيكون ذلك يعني التفرقة الوطنية، ثم الحرب الأهلية».

وفي معرض جوابه عن سؤال حول مقترحات المرشح اليمني أيضا، فاليري بيكريس، فيما يتعلق بالمراقبة بالفيديو، قال وزير الداخلية الفرنسي: «الموضوع ليس فاليري بيكريس، ولكن مارين لوبان، التي تسعى أكثر للوصول للجولة الثانية (من الانتخابات الرئاسية)».

وفي شأن منفصل، أعلن الإليزيه في بيان، الأحد، مقتل جندي فرنسي في مدينة غاو بمالي إثر هجوم بقذائف هاون على معسكر قوة برخان بعد ظهر السبت. وبذلك ارتفعت حصيلة الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك بمنطقة الساحل منذ العام 2013 إلى 53، والثلاثاء الماضي، أصيب أربعة جنود فرنسيين في بوركينا فاسو إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم.