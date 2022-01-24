شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري ينفي زيارة السيسي إلى الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الاتحاد الأفريقى اهتمامه بالتطورات الجارية في السودان، مجددا استعداده للمساهمة بمعالجة الأزمة في إطار تعظيم الحلول الأفريقية الأفريقية، في وقت نفى فيه السفير المصري لدى الخرطوم ما أثير عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي غير المعلنة للبلاد.

وبحسب صحيفة «سودان تربيون»، قال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى: إن ما يتردد عن زيارة الرئيس المصري للخرطوم غير صحيح، مضيفا «حال كانت هناك زيارة للسودان يتم الإعلان عنها رسمياً».

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت ليل السبت نقلا عن مصدر حكومي، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يزور الخرطوم في زيارة غير معلنة تستمر ليوم واحد برفقة مدير المخابرات العامة عباس كامل، وعدد من الوزراء.

من جهة أخرى، استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، في مقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، بحضور البروفيسور محمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس المفوضية الأفريقية وسفير السودان بإثيوبيا جمال الشيخ.

وعبر دقلو، خلال اللقاء، عن تقدير السودان للدور الذى يضطلع به الاتحاد على مستوى القارة الأفريقية، لاسيما في السودان لتعزيز الاستقرار، وقدم شرحاً لرئيس مفوضية الاتحاد لتطورات الأوضاع في السودان، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، كما أطلعه على جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

من جانبه، أكد موسى فكي، اهتمام الاتحاد الأفريقى بالتطورات الجارية في السودان مبدياً استعداده للمساهمة في معالجة الأزمة في إطار تعظيم الحلول الأفريقية الأفريقية.

والسبت بحث حميدتي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما.