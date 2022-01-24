شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سفينة «من إيران» تحمل «مواد خام متفجرة» للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البحرية الأمريكية، أمس الأحد أنها أوقفت سفينة «خرجت من إيران» تحمل 40 طنا من الأسمدة الكيماوية التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات في المياه الدولية بخليج عمان، كانت متجهة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت البحرية الأمريكية: إن السفينة خرجت من إيران وتحركت في اتجاه كان يستخدم في السابق لتهريب أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن البحرية الأمريكية، قولها: إن السفينة نفسها كانت تحمل آلاف الأسلحة، العام الماضي، وقد أوقفت وسلمت لخفر السواحل اليمني.

وبحسب التقرير، فقد «أوقفت مدمرة وسفينة دورية مزودة بصاروخ موجه، من الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، سفينة بلا جنسية كانت تمر من طريق إيران في مسار كان يستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن».

وقال الأسطول: إن القوات الأمريكية اكتشفت نحو 40 طنا (36300 كيلو جرام) من سماد اليوريا، وهو مركب كيماوي للاستخدام الزراعي يعرف أيضا بأنه مادة خام لصنع المتفجرات.

يذكر أن الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، إلى جانب بعض دول المنطقة، اتهمت في السنوات الأخيرة نظام إيران بإرسال أسلحة إلى الميليشيات، التي تدعمها في العراق ولبنان وسوريا واليمن.

يشار إلى أن توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مقاتلي الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية.

وقد جاء التوقيف الأخير لسفينة تنطلق من إيران في وقت تصاعدت فيه التوترات في المنطقة مرة أخرى بعد هجوم بطائرة دون طيار وصواريخ من قبل الحوثيين المدعومين من إيران على أبوظبي.

وأدانت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات الحوثيين على أبوظبي، ووصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه الهجمات بـ «الإرهابية»، وأدانها بشدة.