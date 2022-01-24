شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف يرصد أهم مبادئ الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافى للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف أهم مبادئ الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، الذي أصدرته الأمم المتحدة.

وجاءت أهم مبادئ الإعلان العالمى بشأن التنوع الثقافي الذى أصدرته الأمم المتحدة كالاتى:

- تراث مشترك للإنسانية

- عامل محرك للتنمية

- من مصادر الإبداع

- حقوق الإنسان هي ضمان للتنوع الثقافي

- السياسات الثقافية تحفز على الإبداع