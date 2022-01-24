اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الإثنين، جلسة إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث عنف المطرية".

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.