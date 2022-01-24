ضبط مركز تجميل وتغذية علاجية يديره شخص ينتحل صفة طبيب في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

تمكن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، من ضبط مركز للتغذية العلاجية والتجميل والعلاج الطبيعي، يديره شخص لا يحمل رخصة مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي، مما يعد انتحالا لصفة طبيب، وأن المكان غير مرخص كمنشأة طبية.

كانت معلومات قد وردت إلى أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط طبي بدون ترخيص، واستخدام عقاقير وأعشاب مجهولة المصدر بمدينة بني سويف.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم، والدكتور مصطفى محمود بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، جرى الانتقال إلى مقر البلاغ في شقة ببرج سكني بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، وتبين وجود غرفة بها سرير "ترولي" للكشف على المرضى وعمل جلسات تجميل وتغذية علاجية.

وبمناقشة مدير المكان تبين أنه خريج كلية العلوم وليس طبيب، وبتفتيش المكان عثر على أجهزة و كمية كبيرة من المستحضرات الطبية والتجميلية مجهولة المصدر يقوم المذكور بتصنيعها وتركيبها، و إبر مستخدمه ومعدة للاستخدام مرة أخرى.

جرى التحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المركز، فضلا عن تحرير محضرا رقم 1758 جنح قسم بني سويف لسنة 2022 وتحرير محضر لصاحب المنشاة لمخالفته قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة، وعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالمركز، والتلاعب في ادعاء مزاولته مهنة طبيب