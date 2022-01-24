شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان شادى شامل.. وتشييع الجنازة اليوم من مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان شادى شامل عن وفاة والده الصحفى الكبير شامل شهاب عبد المجيد خيرى منذ قليل، ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم الأثنين، بمسجد الشرطة في صلاح سالم عقب صلاة الظهر.

وكتب الفنان شادى شامل عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك :"مات شهيدًا، انكسر قلبي ، انحني ظهري، دبلت عيوني، جف ريقي ، ارتعشت يدي، غمامه سوداء علي عينَاي ، يا من علمني احترام النفس قبل احترام الغير، يا من علمني المبادئ و القيم ، فراقك صعب ،ساتذكر دائما كلماتك العذبة لي، توفي الي رحمه الله والدي حبيبي و قره عيني و نور قلبي وفلذة كبدي و معلمي و قدوتي".