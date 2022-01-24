شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم دفع مقايسة الكهرباء بإحدي مدارس القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم دفع مقايسة الكهرباء وتركيب عداد كهرباء بمدرسة أجهور الصغرى للتعليم الأساسي محافظة القليوبية.

وقال ممثل هيئة الأبنية التعليمية، منذ إنشاء الهيئة وما تقوم به واضح في هذه المسائل حيث تتسلم الأرض المخصصة لبناء مدرسة ونقوم بالبناء، ثم توصيل المرافق ومراجعة جميع المقياسات، موضحا: المحافظة هي المسئولة عن عملية الدفع.

وعلقت ممثلة محافظة القليوبية بتأكيدها أن المدرسة هي تبرع من أحد الأشخاص وخارج الحيز العمراني وكان هناك مشكلة عن تحديد مكان المحول الكهربائي والذي وصل تكلفته مليون و449 ألف جنيه لتوصيل كابلات بمسافة 2 كيلومتر، لافتة إلي أن المحافظة ستتولي الأمر وستضع المدرسة ضمن الخطة القادمة.

وقال محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، إنه نظرا للمنفعة العامة لايحق للكهرباء أن تتحصل علي هذا الرقم الكبير وخاصة من مؤسسة بها نفع عام، موضحا أن الأرقام المطلوبة للمحول الكهربائي للمدرستين مبالغ فيه وعلي الكهرباء ان تراجع نفسها في هذه الأرقام .

وعلق ممثل الكهرباء، سيتم اعادة الدراسة لتقليل الأرقام وإذا وجدنا هناك قرار بالتقليل سنقوم بالإرسال .