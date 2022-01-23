شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية. وأضاف التحالف أن تصعيدا حوثيا تم باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين . وأوضح أننا نتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف .

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