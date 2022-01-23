شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مصابي كورونا في أفريقيا إلى 10 ملايين ونصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل بلدان القارة الأفريقية، إلى 10 ملايين و535 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 237 ألف وفاة.

وأفادت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الليلة, في بيان بلوغ نسبة تحصين سكان القارة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 10.1 بالمائة، فيما حصل 15 بالمائة على جرعة واحدة و0.44 بالمائة على جرعة معززة، فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.