شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة إطفاء كاليفورنيا تحقق تقدما في مكافحة حريق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق رجال الإطفاء اليوم الأحد تقدما في مكافحة حريق شب بالقرب من منطقة بيج سور الجبلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وتسبب في عمليات إجلاء وإغلاق جزء من طريق سريع رئيسي.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن فرق الإطفاء نجحت بحلول ساعة مبكرة من صباح اليوم في احتواء 25 في المئة من الحريق الذي بدأ يوم الجمعة ويستعر في مساحة تزيد قليلا على 1000 فدان.

وقالت السلطات إن سبب الحريق لم يُعرف بعد.

وقالت إدارة إطفاء كاليفورنيا إنها ليست لديها تقارير عن وجود أي مصابين، لكن الحريق دمر مبنى واحدا فقط.