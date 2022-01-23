ارتفاع إصابات كورونا في مصر بسبب أوميكرون

القاهرة: قالت وزارة الصحة المصرية أن ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في مصر لا تصاحبه زيادة في معدلات الدخول إلى المستشفيات أو نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، في اتصال هاتفي مع فضائية “الحياة”، السبت، أن نسب الإشغال داخل المستشفيات لا تزيد على 13%.

وأشار عبد الغفار إلى أن نسب الإشغال داخل غرف العناية المركزة من 39% إلى 40%، في حين تبلغ نسب الإشغال لأجهزة التنفس الصناعي من 20% إلى 25%.

وبين المسؤول أن ما بين 60% إلى 65% من المصابين بمتحور “أوميكرون” للفيروس لا يعانون من أي أعراض خاصة وأغلبها داخل الجهاز التنفسي العلوي، مؤكدا أن هذه النسخة أقل شدة من متحور “دلتا”.

وأشار عبد الغفار إلى أن زيادة معدلات الانتشار والتحورات عادة ما يصاحبها انخفاض في شدة المرض.

وسجلت مصر ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكورونا في البلاد، إذ سجلت 41 وفاة و1569 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى يوم الخميس، هو 408495 من ضمنهم 342762 حالة تم شفاؤها، و22330 حالة وفاة.