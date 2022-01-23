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"التنسيقية" تشارك في مؤتمر "من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية"

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد عز الرجال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلا عن جامعة طنطا، فى فاعليات مؤتمر "من منتدى شباب العالم إلى شباب الغربية"، أمس السبت، بقصر الثقافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى والقرآن الكريم، واستمرت فعاليات المؤتمر بمحاورة الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم، حيث قدم فيها كل منهم شرحاً مختصراً لأدوارهم فى ورش العمل المختلفة التى شاركوا بها، وما الذى استفادوه منها، ودار النقاش حول موضوعات "البيئة، مستقبل الطاقة، العملية التنظيمية لفعاليات المنتدى، الدور الوقائى والعلاجى للقطاع الطبى أثناء فعاليات المنتدى، التحول الرقمى، الدراسة عن بعد فى زمن الكورونا وما بعده، والجانب الثقافى والفنى وفعالياته المتنوعة فى المنتدى".

وشارك عز الرجال، بالعديد من النقاشات عن الموضوعات التى تم مناقشتها فى منتدى شباب العالم، مثل: "حقوق الإنسان، حياة كريمة، ريادة الأعمال، تأثيرات المناخ، تأثيرات ما بعد فيروس على مستقبل الرعاية الصحية، المبادرات والمنح المقدمة".

شارك فى المؤتمر، الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالغربية، ونيافة الأنبا بولا، أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، والشيخ عصام بكر، رئيس المنطقة الأزهرية، ومديرى المديريات والهيئات، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ومجموعة كبيرة من شباب المحافظة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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