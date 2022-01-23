اجتماع فلسطيني إسرائيلي لبحث عدة قضايا سياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

أعلن وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ عن اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال الشيخ على حسابه في تويتر إنه بحث مع لابيد "عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية"، مضيفا أنه أكد على "ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".

ولم يدل الشيخ بمزيد من التفاصيل، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع بين الوزير الفلسطيني ولابيد انعقد في إسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمع في 28 ديسمبر الماضي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في منزل الأخير في مدينة روش هاعين الإسرائيلية.

وتم خلال الاجتماع إعلان موافقة إسرائيل على إصدار تصاريح لم شمل وإقامة وإصدار هويات لآلاف الفلسطينيين لتعزيز التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية. يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014.