بقيمة 15 مليون دولار .. السعودية توقع 3 اتفاقيات مع الصحة العالمية لدعم اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، اليوم، ثلاث اتفاقيات تعاون مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لدعم وتمكين قدرات القطاع الصحي اليمني، وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي. ووقّع الاتفاقيات المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري.

تجهيزات أساسية

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز وتمكين القطاع الصحي باليمن بالتجهيزات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة، وشراء الأدوات المخبرية والأدوية الطبية الخاصة بمعالجة الأمراض المعدية لدعم الاستجابة الصحية الطارئة، يستفيد منها مليون و270 ألف فرد في عدة محافظات يمنية، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليونًا و200 ألف دولار أمريكي.

محطات أوكسجين

وتتضمن الاتفاقية الثانية توفير خمس محطات أكسجين (المرحلة الثانية)، وتأمين وسائل النقل اللوجستية وتدريب العاملين في المستشفيات على نظام الغازات الطبية وصيانة المحطات، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتوطين استدامة الخدمات الصحية في محافظات شبوة ومأرب وأبين وحضرموت، يستفيد منها 41.738 فردًا، بقيمة مليون دولار أمريكي.

دعم لوجستي

فيما سيجري في الاتفاقية الثالثة دعم الأعمال اللوجستية المساندة للقاح كورونا «كوفيد19» لـ 10% من سكان اليمن، بهدف تفعيل التدريب التنشيطي للكوادر الصحية بإجراءات إعطاء اللقاح للمستفيدين، ونشر الفرق التطوعية الثابتة والمتنقلة لتلقيح السكان المستفيدين، وتنفيذ حملات تطوعية للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح، بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي باليمن لمواجهة الجائحة وزيادة التوعية بأهمية أخذ اللقاح لرفع معدلات المواطنين الحاصلين على اللقاح، يستفيد منها 886.341 فردًا في جميع المحافظات اليمنية، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و800 ألف دولار أمريكي.