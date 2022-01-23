ترشح مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة منتدى مكافحة الإرهاب

في إطار حرص مصر على المساهمة في تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، تعتزم مصر والاتحاد الأوروبي الترشح لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى الذي يعقد في مارس 2022.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للمنتدى الذي أنشئ عام 2011، ويضم في عضويته 30 دولة، ويتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا الصدد.

وتترأس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق إفريقيا في إطار المنتدى.