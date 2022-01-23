بحث أزمة السودان مع الاتحاد الإفريقي

وعبر نائب رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء، عن تقدير السودان للدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي على مستوى القارة الإفريقية، لا سيما في السودان، لتعزيز الاستقرار.
ووفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة، على موقع فيسبوك، فقد قدم دقلو شرحا لرئيس المفوضية الإفريقية لتطورات الأوضاع في السودان، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السياسية الراهنة.
من جانبه، أكد فكي اهتمام الاتحاد الإفريقي بالتطورات الجارية في السودان، مبديا استعداده للمساهمة في معالجة الأزمة في إطار تعظيم الحلول الإفريقية الإفريقية.
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