بعد قرابة عامين من الوباء.. 10 دول تبقى عصية على كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:23 مساءً - في الوقت الذي نسمع فيه عن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم،قد تصيبك الدهشة إذا علمت أن هناك أجزاء من هذا العالم، لم يصل إليها فيروس كورونا، وذلك منذ بداية الجائحة في عام 2019.

أفاد موقع “إنديا إكسبريس”، أن هناك 10 دول على كوكب الأرض قد أبلغت عن صفر حالات إصابة بفيروس كورونا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

إليكم قائمة الـ 10 دول التي بقيت حدودها عصية على هذا الفيروس:

1- توفالو

تقع جزيرة توفالو في جنوب المحيط الهادئ، وهي جزء من الكومنولث البريطاني، يبلغ عدد سكانها حوالي 12000 نسمة، ويُحظر السفر بالكامل إليها حيث أغلقت حدودها، وفي أبريل / نيسان 2021 نفذت استراتيجية التطعيم الخاصة بها ووزعت عددًا كبيرًا من الجرعات في جميع أنحاء البلاد.

2- تركمانستان

تقع جمهورية تركمانستان في آسيا الوسطى على حدود بحر قزوين، وتهيمن عليها صحراء كاراكوم وتشتهر بمواقعها الأثرية، وباستثناء رحلات العودة، أبقت تركمانستان حدودها مغلقة، إذ يجب تطعيم مواطني البلد العائدين إلى الوطن بالكامل وأن يكون فحص فيروس كورونا سلبياً.

3- توكيلاو

توكيلاو هي مجموعة جزر مرجانية نائية تقع في المنتصف بين هاواي ونيوزيلندا، ولم تكن وجهة سياحية شهيرة، وهذا ما جعلها بعيدة عن وصول الفيروس إليها حتى قبل تطبيق إجراءات قيود السفر المشددة، كما تم تطعيم حوالي 68.6 في المائة من السكان، وتعد توكيلاو شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، فهي أول دولة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل.

4- سانت هيلينا

جزيرة سانت هيلينا، وهي جزء من إقليم ما وراء البحار البريطاني، هي موقع بركاني صغير في وسط جنوب المحيط الأطلسي، وهي واحدة من أكثر المواقع النائية في العالم، ولا توجد قيود محلية على الحركة داخل سانت هيلينا عدا عن ضرورة التقيد بالحجر الصحي والخضوع للاختبار، كما يتم تطعيم حوالي 97 في المائة، وتشتهر بكونها موقع منفى وموت نابليون بونابرت، والذي تم تكريمه بقبر فارغ الآن.

5- جزر بيتكيرن

وتُعرف أحيانا باسم جزر بيتكيرن، جزر هندرسون ودوسي وأوينو، وهي عبارة عن مجموعة من أربع جزر بركانية في جنوب المحيط الهادئ تُعد بمثابة الإقليم البريطاني الوحيد ما وراء البحار في المحيط الهادئ، وبلغ معدل التطعيم فيها 100 في المائة، وبعد ما يقرب من عامين من الإغلاق، سيتم إعادة فتح هذه الجزر أمام المسافرين الأجانب في 31 مارس / آذار 2022.

6- نيوي

نيوي هي واحدة من أكبر الجزر المرجانية المرتفعة في العالم وتقع في وسط جنوب المحيط الهادئ في مثلث بين تونغا وساموا وجزر كوك. لا يزال غالبية الرعايا الأجانب ممنوعين من دخولها، وقبل دخول البلاد، يجب على العمال الأساسيين غير المقيمين الحصول على إذن رسمي.

7- ناورو

تعد جزيرة ناورو دولة صغيرة تقع شمال شرق أستراليا في ميكرونيزيا، تم تطعيم السكان بنسبة 100 في المائة، واعتبارًا من 31 ديسمبر / كانون الأول 2021، تم تعديل إرشادات السفر إلى هذا البلد المحيط بأوقيانوسيا لقبول الزوار الذين تم تطعيمهم بالكامل.

8- كيريباتي

وهي جزيرة في وسط المحيط الهادئ تُعرف رسميًا باسم جمهورية كيريباتي، وهي جزيرة مرجانية مرتفعة، ومنذ بداية الجائحة، أبقت هذه الدولة حدودها مغلقة أمام الزوار.

9- جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو كوريا الشمالية، هي دولة تقع في شرق آسيا وتحتل النصف الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، وكانت قد أبلغت عن عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا، ولا تزال استراتيجية التطعيم الخاصة بها قيد التشكيل، حيث رفضت باستمرار عروض التطعيمات التي يتم استيرادها إلى البلاد، فيما أغلقت حدودها أمام المسافرين وكذلك استيراد المواد الغذائية والواردات الأخرى، وفي الآونة الأخيرة، يطُلب من الركاب الحصول على لقاحات أو أوراق اعتماد تجارية من أجل السفر بين المدن.

10 – جزر كوك

جزر كوك هي دولة تقع في جنوب المحيط الهادئ وترتبط بعلاقات سياسية وثيقة مع نيوزيلندا، ظلت هذه الدولة معزولة عن بقية العالم حتى الآن، لكنها فتحت أبوابها أمام النيوزيلنديين في 13 يناير /كانون الثاني، ويأتي هذا الإعلان نظرًا لأن ما يقرب من 97 في المائة من السكان قد تم تطعيمهم.