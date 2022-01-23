نووي إيران.. اجتماع لبحث “أهم وأعقد” قضايا مفاوضات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يناير - 2022 9:41 مساءً

تتواصل الجهود الدولية لتقريب وجهات النظر، لإعادة إحياء الاتفاق النووي الي انسحبت منه الولايات المتحدة.

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الأحد، إن رؤساء وفود إيران وروسيا والصين ودول الترويكا الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في مباحثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني اجتمعوا مساء اليوم، وبحثوا ما وصفها بأنها “إحدى أهم وأعقد القضايا في المباحثات”.

وأضاف أوليانوف عبر “تويتر”: “بلا شك حققنا بعض التقدم، وسنواصل المناقشات غداً”.

وأشار المندوب الروسي في وقت لاحق إلى أنه التقى رئيس الوفد الإيراني بالمباحثات علي باقري كني، حيث “تبادلا الملاحظات المتعلقة بمباحثات فيينا” الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وتستمر المفاوضات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015، والذي أتاح رفع العديد من العقوبات، التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيله باتت معلقة منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حيث تراجعت طهران تدريجاً عن غالبية التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وكان أوليانوف قد قال أمس السبت إن “عنصر التوقيت مهم للغاية للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في ظل الظروف الراهنة، ولكن ينبغي ألا يكون العامل الرئيسي الذي يحدد نتيجة المفاوضات”.

وأضاف أوليانوف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “التوقيت يعتمد على المشاركين في مباحثات فيينا.. يجب على المفاوضين الإسراع في عملهم إذا لزم الأمر”.