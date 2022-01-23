وزير إيراني يطالب المواطنين بارتداء ملابس دافئة لتقليل استهلاك الغاز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

العديد من القرى الإيرانية محرومة من الغاز

تعاني العديد من القرى الإيرانية من مشكلة نقص الغاز، الأمر الذي يزيد من معاناة الإيراني خلال فصل الشتاء وفترة المنخفضات الجوية.

ودعا وزير النفط الإيراني جواد أوجي مواطنيه إلى التوفير في استهلاك الغاز باللجوء إلى خطوات منها ارتداء ملابس دافئة في ظل تدني درجات الحرارة، وفق ما نقلت فرانس برس عن وكالة “شانا” الأحد.

وقال أوجي: “في الساعات الـ24 الأخيرة، وصل استهلاك الغاز إلى مستويات قياسية مع 692 مليون متر مكعب، في قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعات الخفيفة”.

وأضاف “يمكن التوفير في استهلاك الغاز من خلال ارتداء ملابس دافئة وإطفاء أجهزة التدفئة لدى مغادرة المنزل أو المكتب (…) ندعو الشعب لتخفيف الاستهلاك لنعبر الفترة المقبلة بين أسبوع وعشرة أيام من دون أي مشكلة”.

وتابع “بفضل الله وجهود الموظفين في الصناعة النفطية، شبكة الغاز مستقرة، لكن الإبقاء على ذلك يتطلب تعاون مواطنينا الأعزاء وإدارة الاستهلاك”.

وتملك إيران ثاني أكبر احتياط مثبت من الغاز عالميا بعد روسيا. وهو متوافر بشكل شبه مجاني للمواطنين بظل دعم كلفته من الدولة.

وتأتي تصريحات أوجي بينما تشهد إيران منخفضا جويا أدى إلى تساقط أمطار وثلوج في مناطق عدة، رافقها تدني درجات الحرارة.

والخميس الماضي، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة البرد التي تطال طهران وبعض المدن الكبرى.