اعتراض سفينة محملة بأطنان من مواد المتفجرات عقب إبحارها من إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 23 - يناير - 2022 8:53 مساءً

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الأحد، اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طنا من سماد زراعي معروف بأنه مكون رئيسي في تحضير العبوات الناسفة محلية الصنع.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قالت البحرية الأميركية إن السفينة خرجت من إيران وتحركت في اتجاه كان يستخدم في السابق لتهريب أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقالت البحرية الأميركية، اليوم الأحد، إن السفينة نفسها كانت تحمل آلاف الأسلحة، العام الماضي، وقد أوقفت وسلمت لخفر السواحل اليمني.

وبحسب التقرير، فقد “أوقفت مدمرة وسفينة دورية مزودة بصاروخ موجه، من الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، أوقفت سفينة بلا جنسية كانت تمر من طريق إيران في مسار كان يستخدم تاريخيا لنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن”.

وقال الأسطول إن القوات الأميركية اكتشفت نحو 40 طنا (36300 كيلوغرام) من سماد اليوريا، وهو مركب كيماوي للاستخدام الزراعي يعرف أيضا بأنه مادة خام لصنع المتفجرات”.

هذا ولم يعلق مسؤولو النظام الإيراني بعد على هذا الخبر.