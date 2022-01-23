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شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت صور زعيم مليشيا الحوثي.. «حماس» تتبرأ من المسيرات المسيئة للمملكة في غزة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، بيانًا عاجلًا بعد حالة الغضب التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الخليج وخاصة المملكة والدول العربية، على إثر مسيرات في قطاع غزة داعمة لمليشيا الحوثي وإيران، والتي تخللتها هتافات مُسيئة للمملكة.
وتصدر هاشتاق #الفلسطيني_يؤيد_الحوثي الترند في المملكة منذ أمس السبت، بعد أن رفع المشاركون في المسيرات صورًا لزعيم المليشيا اليمنية التابعة لإيران الإرهابي عبدالملك الحوثي، كما رفعوا صور قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد قبل عامين.
وقالت “حماس”، إن “الهتافات التي أطلقت في ساحتنا الفلسطينية ضد دول عربية وخليجية، لا تعبر عن موقف الحركة وسياساتها المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وتابعت “حماس” أنها :”تنأى عن الصراعات والنزاعات بينها مع ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها”.
وطالبت بـ”ضرورة حقن الدماء”، داعية إلى “اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها”.
وتمنت الحركة أن “يعم الاستقرار والأمان والوئام دول أمتنا العربية والإسلامية كافة” مؤكدة أن “صراعنا هو مع العدو الصهيوني وندعو تجنُب شعبنا أي صراعات أخرى”.
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