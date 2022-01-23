شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع اليمنية: المقاتلون الحوثيون المنسحبون ضيوف لدينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت وزارة الدفاع اليمنية إلى وجود معلومات مروعة عن إعدام المليشيات الحوثية لمقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال.

وقالت الوزارة: "أعطينا التوجيهات لوحداتنا باستقبال المقاتلين الحوثيين المنسحبين إليها، وللمقاتلين الحوثيين المنسحبين الأمان والمعاملة الحسنة وفق الشرعية والأعراف والقوانين الدولية".

وأكدت: "من نستقبلهم من المنسحبين ضيوف وسنقدم لهم كل العون والدعم والمساعدة لإعادتهم إلى مناطقهم عند رغبتهم".