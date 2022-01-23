شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": الثروة السمكية تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الثروة السمكية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير وشهدت الفترة الأخيرة اهتمام من قبل القيادة السياسية بمشروعات الثروة السمكية وذلك لدورها فى الأمن الغذائى وفى نفس الوقت لتعظيم الاستفادة من الموارد فى هذا الملف على وجه التحديد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستعراض استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بهذا القطاع وحماية وتنمية البحيرات وجهود المراكز العلمية والبحثية في هذا الشأن، واستكمال مناقشة طلب إحاطة بشأن المطالبة بتشكيل لجنة علمية للتعرف على الأسباب العلمية لمعاناة السواحل المصرية وخاصة ساحل البحر المتوسط من انخفاض معدلات الإنتاج السمكي في ظل ارتفاع أعداد الصيادين مما يضطرهم إلى اللجوء للصيد خارج المياه الإقليمية.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض لتعزيز الإنتاج وتحقيق فائض ينعكس على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى، ومن ثم يجب أن يتم العمل طوال الوقت على حسن استغلال الموارد المتاحة فى ملف الثروة السمكية وذلك من خلال أبحاث تعمل على زيادة الانتاجية وفتح أسواق خارجية ودعم الاقتصاد القومى.