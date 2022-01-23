شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش احتياجات القطاع الطبى وتوصى بتوفير أجهزة ببعض المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة راوية مختار، بشأن سرعة عودة العمل العلاجي بمستشفى كفر الدوار العام بكامل طاقتها لاستقبال المرضى.

ورد الدكتور محمود طلحة، مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، بأنه تم تحويل مستشفى كفر الدوار العام كحجر صحى لمرضى فيروس كورونا بناء على قرار وزارى منذ أبريل 2020 وحتى تاريخه ضمن عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية ولم يرد إلينا تعليمات بعودة المستشفى مرة أخرى حتى تاريخه.

كما ناقشت اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من النائب بلال النحال، بشأن عدم التعاون بين المعهد الطبي القومي بدمنهور- محافظة البحيرة ومديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، والموافقة على إقامة معهد للأورام على المساحة الغير مستغلة بالوحدة الصحية بقرية سمخراط – مركز الرحمانية – محافظة البحيرة، وبشأن الإهمال المتعمد في حق أبناء الدائرة بمركز المحمودية – محافظة البحيرة وأيضا توفير جهاز أشعة مقطعية c.t لمستشفى المحمودية المركزي – محافظة البحيرة، وسرعة إنهاء الأعمال بمستشفى المحمودية المركزي وإنشاء بنك دم تجميعي لخدمة أبناء الدائرة.

وعقب الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، موضحا أنه تم عرض خطاب موجه من مدير المعهد يفيد بأوجه التعاون بين المعهد ومديرية الصحة بالبحيرة وتم إيداع بعض المستندات التي توضح دور المعهد في تقديم الخطة الطبية لمراكز ومستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة لدى امانة اللجنة.

فيما أوضح الدكتور محمود طلحة، مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، أنه يوجد بنطاق محافظة البحيرة مركز أورام بدمنهور تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بقوة 74 سرير وجاري تطوير المبنى رقم 1 وتم الانتهاء منه وجاري تسليمه من قبل الإدارة الهندسية، ليصبح عدد الأسرة 110 سرير، علما بأن متوسط نسبة الإشغال للعام الماضي 60 %.

كما قال مدير مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، إنه تقوم مستشفى المحمودية المركزي بتقديم كافة الخدمات الطبية العلاجية للمرضى، كما تم عمل دراسة واستيفاء البيانات المطلوبة لتوفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى، كما تم إرسال مخاطبة بذلك للوزارة بتاريخ 30/10/2019، وأيضا بتاريخ 12/ 8/2020، كما أنه تم إرسال احتياج المستشفى لجهاز أشعة مقطعية إلى وزارة الصحة ضمن الخطة الاستراتيجية المعدة من مديرية الصحة.

وبشأن طلب سرعة إنهاء الأعمال بمستشفى المحمودية المركزي وإنشاء بنك دم تجميعي، رد بأنه تم إنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى المحمودية المركزى بتكلفة حوالى مليون ونصف جنيه مصري وتجهيزه، وتم تشغيله تجريبيا وجارى تشغيله نهائيا.

وأوصت اللجنة بسرعة توريد الأجهزة من هيئة الشراء الموحد خلال شهرين، وإيفاد اللجنة ببيان كامل بعدد أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي على مستوى الجمهورية متضمنا المسافات بينهم والتوزيع الجغرافي وماتم إحلاله وتجديده.