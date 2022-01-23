شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة ولكافه رجال الشرطة المصرية، الذين يبذلون كل جهد للحفاظ على أمن واستقرار المواطن والحارس الأمين للجبهة الداخليه للوطن.

ودعت الهيئة الوطنية للإعلام المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يحفظ الوطن من شر الفتن ويحفظ رجال شرطتنا وقواتنا المسلحة ويرحم شهداءنا منهم الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن.