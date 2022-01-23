شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب توصي بزيارة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس للترويج للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بعمل زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك للوقوف على طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب، بجانب الوقوف على الإنجازات التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد مع المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة حول استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية في بورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققانه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحسبان الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.

وقال معتز محمود: كأعضاء لجنة صناعة نقدر الجهد المبذول الذي قامت به هيئة قناة السويس، من خلال الشرح الوافي الذي استعرضه المهندس يحيي زكي، مشيدا بحجم المشروعات الضخمة التي نفذت ومنها القطار الكهريائي السريع والذي الممتد (العين السخنة والإسكندرية والعلمين الجديدة)

كما لفت رئيس لجنة الصناعة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز لجذب المستثمرين بجانب عمل تسهيلات واضحة امام المستثمرين، بخلاف تحويل منطقة السخنة الي منصة عالمية لصناعة البتروكيماويات.