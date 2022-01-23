شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى.. الصحة العالمية: كورونا يودع العالم بـ «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، اليوم الأحد، أن المتحوّر الجديد الذي قد يصيب 60 % من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من الوباء في المنطقة وقد تقرّب الأزمة الصحية من النهاية.
وقال كلوغه لوكالة فرانس برس «من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء»، لكنّه حض على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم، خاصة دول القارة العجوز، من انتشار متحور أوميكرون الجديد.
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