شكرا لقرائتكم خبر عن إيران كلمة السر.. باكستان تكشف عن قاتلي الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وسائل إعلام باكستانية، عن تطورات جديدة في قضية مقتل الدبلوامسي السعودي في باكستان حسن القحطاني، الذي اغتاله مجهولون بالرصاص في سيارته عام 2011.

وحسب صحيفة “دايلي باكستان” فإن الشرطة الباكستانية طلبت مساعدة السلطات الإيرانية في القبض على الجناة الذين يُعتقد أنهم يختبئون حالياً في طهران.

ووفقا لمسؤول مكافحة الإرهاب الباكستاني، قُتل الدبلوماسي، حسن القحطاني، الموظف في القنصلية السعودية في كراتشي، عام 2011، عندما فتح مسلحون النار على سيارته وأطلقوا عليه الرصاص.

وفي نوفمبر من العام الماضي، شكلت السلطات الباكستانية فريقاً خاصاُ للتحقيق في جريمة القتل بعد أن لم تسفر التحقيقات السابقة عن أي نتيجة.

وأوضح نائب المفتش العام الباكستاني لإدارة مكافحة الإرهاب، عمر شهيد حامد، أن الفريق يعمل على “خيوط مثمرة” من المخابرات.

وحسب “العربية”، تشمل مواد التحقيق طلباً في نوفمبر إلى السلطات الإيرانية للمساعدة في القضية ضد 3 مشتبه بهم في مقتل القحطاني، وهم: علي مستحسن، ورضا إمام، وسيد وقار أحمد، بشأن “تورطهم في عمليات القتل المستهدف والأنشطة الإرهابية في باكستان”.

وقال مسؤول في إدارة مكافحة الإرهاب: “لقد كتبنا طلباً للمساعدة القانونية المتبادلة من إيران.. نعتقد أن المتهمين الثلاثة يختبئون في إيران، ولا يمكننا اعتقالهم دون مساعدة سلطات إنفاذ القانون لديهم”، لافتا إلى أن “النشرات الحمراء بحق مستحسن وأحمد قد صدرت بالفعل، بينما دعت الشرطة وكالة التحقيقات الفيدرالية للشروع في عملية إصدار واحدة لإمام أيضا”.