شكرا لقرائتكم خبر عن في أول رد رسمي.. بيان رئاسي يُعلق على مبادرة الكويت لحل الأزمة اللبنانية مع الخليج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدّم وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر، مبادرة إلى الرئاسة اللبنانية، أثناء زيارة قام بها إلى لبنان بدأت أمس السبت، كأول زيارة لوزير خليجي منذ أزمة تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.

وحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع “تويتر”، أبلغ الرئيس العماد ميشال عون وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقا من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.

وتابع البيان: شكر “عون” “الناصر” على المبادرة التي نقلها، والتي تعكس العلاقات المميزة التي تجمع لبنان بالكويت، لا سيما وان هذه المبادرة تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي بهدف إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

وأكد التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة، مشيراً الى ان الأفكار التي وردت في المذكرة التي سلمها الناصر ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية، قدم الوزير الناصر الى عون المذكرة التي تضمنت أفكارا واقتراحات هدفها “إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج”، مجددا التأكيد “على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعدم الرغبة في ان يتدخل لبنان في شؤون دول أخرى”.