شكرا لقرائتكم خبر عن استنكار يمني واسع لرفع أعلام الحوثي في غزة.. تتجهون بالقضية إلى «كهف مظلم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استنكر وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني، خروج بعض الأشخاص في غزة رافعين صور زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي.

وقال الإرياني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “كانت اليمن تخرج عن بكرة أبيها لنصرة فلسطين واليوم نتفاجأ بمظاهرة في قلب غزة تهتف لمجرم الحرب زعيم عصابة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران الذي سفك دماءنا وانقلب على الدولة وفجر المنازل والمساجد وانتهك الأعراض وتفوق في جرائمه بحق شعبنا على كل جماعات الإرهاب.. فهل هكذا يرد الجميل!”.

وأضاف الإرياني “من خرجوا بالأمس في غزة رافعين صور السيء عبدالملك الحوثي زعيم عصابة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عدو اليمنيين الأول ومرددين شعارات ضد أشقائهم في اليمن والسعودية يسيئون في المقام الأول للقضية الفلسطينية، ويخسرون قلوب اليمنيين الذين وضعوا فلسطين داخل حدقات أعينهم”.

في سياق متصل، قال الكاتب والمفكر اليمني د. محمد جميح “أرسلوا صور أطفالنا ونسائنا ومدنيينا الذين قتلتهم صواريخ ومسيّرات وألغام الحوثي، أرسلوها لأولئك الذين رفعوا صورة مجرم الحرب في غزة”.

وأضاف جميح “قولوا لهم إن الدم اليمني لا يقل قداسة عن الدم الفلسطيني، وإن ما يقومون به يخرج القضية من آفاقها القومية والإسلامية إلى كهف مظلم يختبئ فيه عبدالملك”.