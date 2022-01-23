شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسبانية توقف أربعة أشخاص بتهمة الانتماء لـ«داعش» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الشرطة الإسبانية من توقيف أربعة مغاربة بالجزيرة الخضراء مقيمين في مورسيا، بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية وذلك يوم أمس السبت.

ويقيم زعيم الجماعة بإسبانيا منذ 20 سنة ويعمل سائقا لنقل البضائع بين كل أنحاء إسبانيا، معروف بتطرفه، وكثير التنقل للخارج مستغلا عمله، لكن لا يوجد ما يؤكد ارتباطه بشبكات متطرفة خارج البلاد، وفقا لبلاغ الشرطة.

ويقيم المغاربة الأربعة في مدينة مورسيا منذ 15 عاما و تتراوح أعمارهم بين 35 و 48 سنة، حيث مكنت مراقبة مكالماتهم الهاتفية، من إثبات أنهم تلقوا أيدلوجية ما يعرف بتنظيم (داعش) الإرهابي، وبأنهم كانوا يملكون وسائل للترويج والاستقطاب، بعضها تم إخضاعها للفحص، حسب بلاغ للشرطة.