شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والاتحاد الأوروبي يترشحان لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم مصر والاتحاد الأوروبي الترشح لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى الذي يعقد في مارس المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم: إن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للمنتدى الذي أنشىء عام 2011، ويضم في عضويته 30 دولة، ويتعاون بشكل وثيق مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بهدف دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن مصر ترأس بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا في إطار المنتدى.