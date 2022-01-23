56 مليون ريال سعودي لإنقاذ أرواح اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت السعودية خطوات تمكين وتعزيز قدرات الشعب اليمني المحرر، عبر 3 اتفاقيات وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالاتصال المرئي أمس، مع منظمة الصحة العالمية لدعم وتمكين قدرات القطاع الصحي اليمني وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، بقيمة 56 مليون ريال سعودي (15 مليون دولار أمريكي).

ووقع الاتفاقيات المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري.

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز وتمكين القطاع الصحي بالجمهورية اليمنية بالتجهيزات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة وشراء الأدوات المخبرية والأدوية الطبية الخاصة بمعالجة الأمراض المعدية لدعم الاستجابة الصحية الطارئة، يستفيد منها مليون و270 ألف فرد في عدة محافظات يمنية، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليونا و200 ألف دولار أمريكي.

وتتضمن الاتفاقية الثانية توفير خمس محطات أكسجين (المرحلة الثانية)، وتأمين وسائل النقل اللوجستية وتدريب العاملين في المستشفيات على نظام الغازات الطبية وصيانة المحطات، ويستفيد منها 41,738 فردا، بقيمة مليون دولار أمريكي.

فيما سيجري في الاتفاقية الثالثة دعم الأعمال اللوجستية المساندة للقاح كورونا «كوفيد 19» لـ 10% من سكان اليمن، بهدف تفعيل التدريب التنشيطي للكوادر الصحية بإجراءات إعطاء اللقاح للمستفيدين، ونشر الفرق التطوعية الثابتة والمتنقلة لتلقيح السكان المستفيدين، وتنفيذ حملات تطوعية للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح، ويستفيد منها 886,341 فردا في جميع المحافظات اليمنية، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و800 ألف دولار أمريكي.

وشدد الدكتور الربيعة على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنظمة التي تمتد لسنوات طويلة وتهدف إلى رفع معاناة الإنسان أينما كان، منوها بالعمل المميز بين الجانبين في التصدي لوباء الكوليرا في اليمن الذي شكل قصة نجاح كبيرة.

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