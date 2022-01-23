السجن المؤبد بحق 9 في قضية «داعش العجوزة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر أمس، بالسجن المؤبد بحق تسعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش العجوزة». وعاقبت المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية نفسها، وقررت وضع المتهمين الـ12 على قوائم الكيانات الإرهابية. وقالت النيابة إن «المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، قاموا بالدعوة إلى الإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتمويل جماعة إرهابية بالأموال بقصد استخدامها في جرائم إرهابية».

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