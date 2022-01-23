شكرا لقرائتكم خبر الكويت: طالبنا بألا يكون لبنان منصة للعدوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب وزير خارجية الكويت أحمد الصباح أمس بألا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصرا متألقا وأيقونة مميزة في المشرق العربي، مشيرا إلى أنه لا توجه للتدخل في شؤون لبنان. ونقلت صحيفة «الرئاسة اللبنانية» عبر حسابها على «تويتر» عن ناصر الصباح قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، في قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشيل عون «أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، وهم الآن بصدد دراستها وإن شاء الله يأتينا الرد قريبا، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان».

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