شكرا لقرائتكم خبر عملية عراقية واسعة لملاحقة فلول داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن ألوية الحشد الشعبي والتشكيلات المساندة لها انطلقت بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في حوض العظيم بجزأيها الشرقي والغربي».
وأضاف أن القوات المشاركة بالعملية اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات، لافتا إلى أن العملية جاءت لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم.
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