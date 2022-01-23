شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على طلبات بتغطية أعمدة كهربائية وإنارة طرق وإقامة كوبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود الصعيدي، بشأن إقامة كوبرى علوى فوق خط السكة الحديد الموجود بين محطة أوسيم ومحطة قرية برطس وفوق ترعة الزمر – مركز مدينة أوسيم – محافظة الجيزة.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تغطية كافة الأعمدة والمحولات الكهربائية بأغطية بلاستيكية تحميها من تسرب المياه ومنع الإضرار بالمارة.

ووافقت اللجنة أيضاً، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن ترحيل أعمدة إنارة الطرق بمركزى أخميم وساقلتة – محافظة سوهاج على الطريق الزراعى الشرقي.

كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء معهد دينى إعدادى ثانوى على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بقرية أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.

وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن إنشاء فرع لكلية الشريعة والقانون للبنات تابعة لجامعة الأزهر بمركز دار السلام – محافظة سوهاج، لحين ورود رأى المستشار القانونى للجامعة.

كما تم تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن تركيب عدادات كودية للمنازل التى ليس بها عدادات كهرباء ويقومون بدفع مبالغ ممارسة – بمحافظة أسيوط، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق الطويل، بشأن استخدام أسطح عمارات الأحياء الجديدة لتوليد الطاقة الشمسية.

وقررت اللجنة حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب فايزة صالح، بشأن إنشاء محولات كهربائية بناحية التوفيقية - مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة جهد 66/11 ك. ف على مساحة 66 قيراطا.