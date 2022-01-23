شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تخطر "النواب" بحل مشكلة ازدواجية تحصيل الضرائب العقارية بتفتيش السرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور محمود نجيب مشعل، اللواء على أحمد العساس، بشأن ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية بناحية تفتيش السرو/ مركز فارسكور/ محافظة دمياط.

واستعرض النائب محمود نجيب مشعل، طلب الإحاطة، موضحا أن هناك خلافا حدوديا بين محافظتى دمياط والدقهلية على منطقة تفتيش السرو، حيث يتم تحصيل قيمة الضرائب العقارية على تلك المنطقة عن طريق مأمورية الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية وكذلك مأمورية فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، مما يعرض المواطنين للحبس وذلك بعد عمل محاضر تبديد لهم على الرغم من سدادهم الضريبة للجهة الأخرى.

ورد ممثل وزارة المالية فؤاد أبو حديد مدير عام بمصلحة الضرائب العقارية، بأنه تم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المصلحة للتواصل مع مأموريتى الدقهلية ودمياط، وذلك لوقف تحصيل الضريبة بمأمورية الجمالية بمحافظة الدقهلية، وأن يتم التحصيل عن طريق مأمورية فارسكور بمحافظة دمياط (فقط).

وقال إن أى مواطن تم السداد بمأمورية الجمالية سيتم إعفاؤه من السداد بمأمورية فارسكور، مضيفا أن المواطنين الذين سددوا الضريبة مرتين لكل من الجهتين سيتم حصرهم وعمل كشوف بهم، وسيتم استرداد المبالغ الفائضة التى تم تحصيلها منهم من قبل، وكذلك من حصل على إعفاءات عن طريق مأمورية الجمالية سيتم رفعها إلى مأمورية فارسكور.

من جانبه، أشار النائب على العساس، إلى تلقيه رداً مكتوباً من وزير المالية بتاريخ 5 يناير 2022 يفيد بتوجيه المختصين بمنطقتى الضرائب العقارية بمحافظتى دمياط والدقهلية نحو اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها لتصويب الاختلاف الحدودى لصالح منطقة دمياط بحسبان أن كافة المرافق الخاصة بالعقارات محل الشكوى تابعة لمحافظة دمياط، وبذلك يكون قد تم إزالة أسباب الشكوى وتم تبصير مقدم الشكوى بما تقدم.

وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الخطة والموازنة بإفادتها برد كتابى من رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالتنفيذ على أرض الواقع وذلك فى خلال أسبوع من الآن.