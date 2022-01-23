شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الخط الجديد لإنتاج فاكسيرا بـ"6 أكتوبر" يستهدف إنتاج مليار جرعة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، على الاهتمام المصرى البالغ بأفريقيا فى قطاع الصحة فهى لم تتأخر أبدا لا فى الرخاء أو الشدة وحتى فى أحلك الأوقات على القارة الافريقية، لافتاً إلى تلقى أكثر من 30 دولة أفريقية مستلزمات طبية وأدوية خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اليوم الأحد، خلال مناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق الخولي، بشأن توفير لقاحات كورونا للقارة الإفريقية، وذلك فى حضور ممثلى وزارتى الصحة والخارجية.

وشدد حسانى عن وجود 4 مصانع جديدة بخلاف " فاكسيرا"، تعمل حالياً على مناطق التعقيم استعدادا لتصنيع اللقاحات، وبعضها وصل له أجهزة تصنيع، وأخر أقام مناطق كاملة، مشيراً إلى أن الخط الجديد لإنتاج فاكسيرا بالسادس من أكتوبر، من المخطط أن ينتج أكثر من مليار جرعة سنويا لـما يزيد عن 12 لقاحا.

ولفت مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إلى أن هذا الخط جنبا إلى جنب المصانع الأربعة الأخري، ستكون بمثابة ذراع قوية لمصر فى القارة الأفريقية لتحقيق اكتفائها من اللقاحات.

وكان النائب طارق الخولي، قد أشار إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وعدم المساواة فى توزيعها بأنه أمر "غبي"، مشددا على أهمية الدور المصرى والمجهودات الرامية لتوفير اللقاحات ومساندة الدول الإفريقية المباشرة أو غير المباشرة منها، ويظل لها دور سياسى ودبلوماسى مع مختلف الأطراف بأنه لا يمكن تجاهل أفريقيا.