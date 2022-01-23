شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة النواب توصي بصيانة المنشآت في تعاقدات الإحلال والتجديد لوزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب، عدم السير فى إجراءات التعاقد بالإحلال والتجديد لمراكز الشباب بدون أن يشمل هذا التعاقد على بند الصيانة، لضمان الحفاظ على المنشآت الشبابية .

ومن جانبه، قال النائب حاتم عبدالعزيز، إن طلب الإحاطة الذى تقدم به متعلق بشأن عدم الانتهاء من إنشاء مركز شباب قرية خلوة دبوس حتى الآن.

وأكد مسئولو وزارة الشباب بأن الوزارة لم تتوان فى انشاء أو تطوير مراكز شباب جديدة أو أى ملحقات خاصة بها سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية أو المركزية فى ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الانشائية التى ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

ومن جانبه طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، مسؤولى الوزارة بتوحيد الرؤى فى الردود على طلبات الاحاطة قائلا: " دائما نقول وزارة الشباب والوزير من أفضل الوزارات لذلك يجب الاتفاق فى الردود ".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن عدد من مراكز الشباب بمدينة هيهيا، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذى بوزارة الشباب، والدكتور ضياء دويدار مدير عام المنشآت الرياضية، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأكد ممثلى الوزارة، أن المبنى الإدارى للمركز تم الانتهاء من انشائه وتم تسليمه ابتدائيًا بتاريخ 7/2/2019 وتم تسليمه نهائيًا بتاريخ 7/7/2021، وذلك ضمن البرنامج القومى للاستهداف الجغرافى بإجمالى تكلفة مبلغ (1148559 جنيه) مشيرة إلى انه لم يتم موافاة الوزارة بأى مقايسات فنية ومالية بشأن توصيل المرافق للمركز، والوزارة ليس لديها مانع من سداد قيمة تلك المقايسات بشرط أن تكون حديثة وسارية المدة والمهلة ومعتمدة وممهورة بخاتم وشعار المديرية وشركة (المياه – الصرف الصحى – الكهرباء).

وأشارت الدكتور ة ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، أنه جارى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لموافاتنا بالاحتياجات والتجهيزية للمركز وسيتم تلبيتها ضمن أحد تعاقدات الوزارة فى هذا الشأن.

واضافت أن الملعب مدرج ضمن خطة الوزارة للعام المالى الحالى 2021/2022 لإنشاء ملاعب منجلة، وجارى التنسيق فيما بين المديرية واستشارى الوزارة لتسليم موقع الملعب لإحدى الجهات المتعاقد معها فى هذا الشأن.

وفى نهاية الاجتماع اوصى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بضرورة وضع معايير موضوعية واضحة للهيئات الشبابية قبل إدراجها بالخطة الاستثمارية.