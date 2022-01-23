شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة: أبطال يحافظون على مقدرات الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ70 على الاحتفال بعيد الشرطة المصرية المجيدة، وجاء فى نص البرقية التى أرسلها: "أبعث إليكم يا فخامة الرئيس بهذه المناسبة الطيبة التى نتذكر فيها رجال الشرطة الأبطال الذين رووا بدمائهم الذكية تراب هذا الوطن وحملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

وأضاف طارق سعدة أن هذا اليوم يمثل نموذجا وطنيا صادقا للتضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن الكرامة الوطنية، مؤكدا أن الشعب المصرى رفض دعوات خفافيش الظلام فى الثلاثين من يونيو وَظل محافظا على مقدرات وتراب هذا الوطن حتى تولى الرئيس السيسى مسؤولية البلاد وصححتم المسار لبناء وطن يعكس آمال وطموحات هذا الشعب حتى يتحقق بناء الجمهورية الجديدة.