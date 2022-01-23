شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مشروعات مبادرة حياة كريمة تحسن التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدعم تحسن التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن عملية تبطين الترع وغيرها تدعم البيئة.

وأشارت "فؤاد" خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب،أن القرى التي دخلت مبادرة حياة كريمة أصبحت قرى نموذجية توفر للمواطن حياة كريمة وتراعي الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مبادرة حياة كريمة تدعم مشروعات تحقق مردودا آخر هام على المستوى الوطني والدولي وهو التصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستنتج من حرق المخلفات، والتي وفر هذا المشروع طريقة آمنة للتخلص منها.