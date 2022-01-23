شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تطلب بيانا عن خطة توزيع 7200 وظيفة طبيب بشري بالمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن "تأخر الإعلان عن توافر الدرجات المالية عدد (7) درجات أخصائى طبيب بشرى ثالث بموازنة مستشفى الطوارئ- جامعة المنصورة".

وأشارت الدكتورة نسرين صلاح عمر، مقدم طلب الإحاطة، إلى أن عدد 7 وظائف تم تحديدها لتعيين (طبيب ثالث) منذ عام 2017، بناء على توافر الدرجات، ودون تحميل أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.

ولفتت إلى أن خطورة المشكلة تكمن فى أن هناك العديد من الأطباء بمجرد حصولهم على درجة الماجستير دون أن يتم تثبيتهم؛ فإنهم يقومون بالفرار إلى عقود مجزية خارج مصر، مؤكدة أن حسم تثبيت عدد الـ 7 أطباء على درجة "طبيب ثالث" سيكون بمثابة كنز لا يجب التفريط فيه.

وطالبت بضرورة دعم الجيش الأبيض خاصة فى ظل جائحة كورونا وتوفير عدد (7) درجات أخصائى طب بشرى ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى بموازنة مستشفى الطوارى – جامعة المنصورة.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافاه اللجنة ببيان مكتوب يوضح خطة توزيع عدد الـ 7200 وظيفة "طبيب بشري" للقطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؛ وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى 2019، وما أفاد به مندوب وزارة المالية بشأن تمويل درجات لكل من جامعتى القاهرة وحلوان خلال عام 2021.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى باستعجال وزير التعليم العالى بالقيام بالعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن تثبيت عدد الـ 7 أطباء على درجة "طبيب ثالث"، نظرًا لأهمية دعم القطاع الطبى على مستوى مستشفيات الطوارئ.