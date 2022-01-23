للحفاظ على التوازن البيئي.. دعم جنوب سيناء بوسائل مواصلات كهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الأحد، عبدالفتاح الشريف مدير التطوير والممثل الإقليمي لإحدى الشركات السويسرية الحاصلة على براءة اختراع في تقنية الشحن السريع للسيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذلك لبحث سبل دعم المحافظة بعدد من السيارات التي تعمل بالكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وسائل النقل وتحويلها إلى وسائل حضارية صديقة للبيئة.

قال المحافظ إنه سيجرى دعم المحافظة بنحو 70 حافلة كهربائية، و100 ميكروباص كمرحلة أولى. ومن المقرر أن يجرى شحنها بالطاقة الكهربائية النظيفة على أساس (BOO) دون الاعتماد على الشبكة العامة للكهرباء.

وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية تتخذ إجراءات جادة نحو تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، بتحويل جميع وسائل المواصلات التي تعمل داخل المدينة للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة "الكهرباء، الغاز الطبيعي"، وذلك سعيًا نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي.