39 طائرة صينية تقتحم منطقة الدفاع الجوي لتايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية أن الصين أرسلت 39 طائرة إلى منطقة الدفاع الجوي لتايوان اليوم الأحد، في رقم جديد مرتفع للطلعات الجوية الصينية اليومية منذ بداية العام.

ودخلت الطائرات الصينية منطقة تحديد الدفاع الجوي بجنوب غربي تايوان، شملت 34 مقاتلة من طرازي جيه10 وجيه16، وقاذفة إتش6 وطائرتين من طراز واي9 وأخريين من طراز واي8.

وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي إن القوات الجوية التايوانية وجهت تحذيرات لاسلكية وتم تفعيل أنظمة صواريخ الدفاع الجوي.

وهذا أكبر توغل من جانب طائرات حربية صينية منذ الرابع من أكتوبر الماضي، عندما تم رصد رقم قياسي من الطائرات بلغ 56 طائرة في منطقة الدفاع الجوي لتايوان.

ورصدت تايوان 27 طائرة صينية في منطقتها للدفاع الجوي في 28 نوفمبر الماضي.

وقبل أحدث عملية توغل، أرسلت بكين بالفعل 70 طائرة حربية صينية على مدار 17 يوما لمنطقة الدفاع الجوي لتايوان منذ بداية العام الجاري.