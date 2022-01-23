وكالة الصحّة الأوروبيّة : المتحوّر "أوميكرون" يسود أوروبا حاليًّا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وكالة الصحة الأوروبية أمس الجمعة، أن المتحور "أوميكرون" بات الآن السائد في الإتحاد الأوروبي والمنطقة الإقتصادية الأوروبية.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومقره ستوكهولم، في تقرير أسبوعي "لقد تغيّر نمط إنتقال "أوميكرون" في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من مجتمعي إلى سائد".

وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية 27 دولة عضوا في الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

ووفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن "أوميكرون" الذي تم رصده مبدئيا في جنوب إفريقيا في نوفمبر، أصبح الآن "مهيمنا في غالبية دول الإتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية" مع "إنتشار بنسبة 78% في المتوسط".

وتشهد أوروبا حاليا تفشيا لكوفيد-19، حيث إرتفع عدد الحالات في هذه القارة بنسبة 9% الأسبوع الماضي، وفقا لتعداد وكالة "فرانس برس".

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن "أوميكرون" قد يصيب نصف سكان القارة بحلول مارس.

المصدر: "أ ف ب"