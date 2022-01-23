هل تأجل عقد القمة العربية المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، في بيان رسمي أنه لا صحة لما أسمته ”المغالطات“ التي تم تداولها في وسائل الإعلام، حول تأجيل القمة العربية في الجزائر، التي من المنتظر أن تجري في مارس/ آذار المقبل.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“: ”خلافا للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان (تأجيل موعد القمة) في حين أن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا، ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد“.

وجاء في البيان: ”أوضح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أنه وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية، يعتزم السيد رئيس الجمهورية طرح موعد (تاريخ) يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي، ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي“.

وأضاف البيان: ”هذا التاريخ الذي ينتظر اعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب، في دورته العادية المرتقبة شهر مارس / آذار المقبل، بمبادرة الجزائر وتأييد الأمانة العامة للجامعة، من شأنه أن يسمح أيضا باستكمال مسلسل المسار التحضيري الجوهري والموضوعي بما يسمح بتحقيق مخرجات سياسية تعزز مصداقية ونجاعة العمل العربي المشترك“.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الجزائري، أكد خلال لقائه سفراء البلدان العربية المعتمدين بالجزائر، في إطار لقاء تشاوري يندرج ضمن اللقاءات الدورية مع مختلف مجموعات السلك الدبلوماسي، ”التزام الرئيس عبدالمجيد تبون بمواصلة عملية التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية وبمعية قيادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية“.

وبحسب البيان، يأتي ذلك تكملة للاتصالات المباشرة التي تجمع تبون دوريا مع العديد من نظرائه العرب، وكذا تلك التي تتم عبر مبعوثه الخاص“.

وأكد بيان الوزارة، أن ”الأهداف المتوخاة من هذا المسار الذي استهلته الجزائر وفق مقاربة تشاركية، تتمثل خصوصا في التوصل إلى صيغ توافقية حول أبرز المواضيع التي ستطرح أمام القمة العربية المقبلة، بما في ذلك تحديد التاريخ المناسب لعقدها“.

وتابع البيان أنّ ”اللقاء مثّل فرصة لإطلاع السفراء العرب على الجهود التي تبذلها الجزائر بهدف تعزيز العمل العربي المشترك في منظور بناء منظومة الأمن القومي العربي بكل أبعاده“.

وقال البيان، إنّ ”الوزير لعمامرة أشار إلى الأوضاع العربية الراهنة، وإلى جسامة التحديات التي تفرض نفسها على المجتمعات العربية، خصوصا فيما يتعلق بالتساؤلات المرتبطة بجائحة ”كورونا ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى التركيز على التضامن والاعتماد الجماعي على النفس بشكل يضمن مناعة الأمة العربية وحماية مصالحها“.

كما تم التركيز على مساعي الجزائر الرامية لتوفير العوامل الأساسية لضمان نجاح القمة العربية المقبلة وجعلها محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك، بحسب البيان.