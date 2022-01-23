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3 مشتبه بهم بمقتل سعودي يختبئون في إيران

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - يناير - 2022 5:13 مساءً

سعودية وايران

كشفت معلومات صحافية في باكستان أسماء ثلاثة مشتبه بهم متورطين بقتل دبلوماسي سعودي عام 2011 وأنشطة ارهابية أخرى وهم: علي مستحسن ورضا امام وسيد احمد.

ونقلت ” العربية” عن صحيفة باكستانية معلومات عن القضية تفيد بأن المتورطين الثلاثة يختبئون في ايران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران وكشفت الصحيفة أن المخابرات توصلت الى خيوط مثمرة لوجود المشتبه بهم في ايران.

وفي هذا السياق اضافت المعلومات ان اسلام اباد طلبت من طهران في وقت سابق المساعدة باعتقال المشتبه بهم لافتة الى ان نشرة حمراء قد صدرت لاعتقالهم بتهمة اغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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