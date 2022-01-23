رئيس مجلس القضاء: سنكون عن حسن الظن

قال زيدان في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يشكر باسمه ونيابة عن قضاة العراق جميع المهنئين (بيوم القضاء العراقي) في الثالث والعشرين من كانون الثاني ويتمنى لهم كل التوفيق والنجاح".

وأضاف، أنه "بهذه المناسبة يتعهد القضاء العراقي بانه سوف يكون عند حسن ظن من وثق به واحتكم اليه على وفق مباديء العدل والانصاف وتطبيق الدستور والقانون بحياد تام".

